HABER: Ceylan BEYKOZ

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mustafa Özkoparan ve Lebibe Özçağlar, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Atila Çelikpençe, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkı Fidan, Ercan Albayrak ve Genel Sekreter İsmail Gören’in katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette İlimiz Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği görevine başlayan Dr. Şevki Erkal’a yeni görevinde başarılar dilendi.

Bolu’nun sağlık sektöründe Türkiye’nin ön sıralarda yer alan illerinden birisi olduğuna dikkat çeken Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu’nun illerde yaşam endeksi araştırmalarında, sağlık kategorisinde Türkiye’nin ikinci sırada yer alan şehri olduğunu da dile getirerek, sağlık turizmi başta olmak üzere sağlık alanındaki gelişmişlik çizgisinin daha ilerilere taşınması ve Bolu’nun bu alanda Türkiye’nin ilk akla gelen marka şehri olması için her türlü kurumsal ve proje tabanlı işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. Ateş ayrıca, Bolu’nun sahip olduğu yeşil doğası ve insan yapısıyla Türkiye’nin gözbebeği şehirlerinden birisi olduğunu belirtti ve ilin ekonomik yapısı ile güncel ticari görünüm hakkında Erkal’a özet bilgiler verdi.

TSO Başkanı Türker Ateş ve Oda Yönetim Kurulu’na ziyaretlerinden ve başarı dileklerinden dolayı teşekkür eden Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Şevki Erkal, Bolu gibi sağlık altyapısı ve tesisleşmesi güçlü ve mutena bir şehirde görev yapacak olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.