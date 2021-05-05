TSO, Eurochambres Enerji Programına katıldı

Haber: BMA

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, 45 ülkede 22 milyon işletmeyi temsil eden Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) tarafından TOBB işbirliği ile yürütülmekte olan IPA II / Turkey-EU Business Dialogue (TEBD) projesinin “Enerji Verimliliği” başlığında başlatılan programa dâhil oldu. Tüm Türkiye genelinde TOBB’a bağlı oda ve borsalar arasından doğrudan EUROCHAMBRES tarafından söz konusu program için seçilen 30 oda ve borsadan biri olan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Mayıs-Haziran aylarında yapılacak olan bir dizi eğitim, saha çalışması ve KOBİ mentörlük destek faaliyetlerine iştirak edecek. TSO’nun ve üye KOBİ’lerin enerji verimliliği konusunda kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan program, 4-5 Mayıs 2021 tarihlerinde EUROCHAMBRES uzmanlarının katılımıyla online olarak düzenlenen eğitim faaliyeti ile başladı.

İlimizi ve ülkemizi iki dönemdir EUROCHAMBRES Avrupa Şirketler Meclisi’nde temsil etmekte olan TSO Başkanı Türker Ateş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada üye firmaların rekabet gücü ve maliyetlerini etkileyen önemli faktörlerden birisinin enerji olduğuna dikkat çekerek enerji verimliliği konusunda hem TSO’nun, hem de Oda danışmanlığı ile üye firmaların bilgi ve uygulama düzeyinin geliştirilmesine verdikleri önemi dile getirdi. Başkan Ateş, söz konusu programın eğitim ayağında, enerji konusunda Avrupa müktesebatının ve iyi uygulama örneklerinin incelemesinin ardından üye KOBİ’lerle uygulamalı çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2021, 16:25