TSO, Kadın ve Genç Girişimciler İcra Komitelerini seçti

Haber: C. Kutay AYKAN

TSO hizmet binasında Kadın Girişimciler Kurulu’ndan sorumlu Oda Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Alemdar ve Genç Girişimciler Kurulu’ndan sorumlu Oda Yönetim Kurulu Üyesi Cumhur Özçelik’in de gözetiminde yapılan seçimlerde Kadın ve Genç Girişimciler İl Kurullarında yer alan üyeler, önümüzdeki dönemde görev yapacak olan icra komitesi üyelerini seçti.

Seçimlerin sonuçlarına göre Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi şu isimlerden oluştu: Asuman Şentürk Tekin, Aylin Aydın, Ayşe Aksoy, Dilek Türk Eker, Emine Yüce, Neşe Alagöz, Nilgün Özerdoğan, Oya Eru, Özlem Çakır Titizoğlu, Resmiye Kahruman, Sena Akman Ertunç, Sibel Uzuner, Zerrin Özlem Gökdemir.

Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi’nde ise Sertaç Günay, Öznur Akkaya, Burcu Şimşek, Salih Burak Özkan, Yasin Çarıkcı, Emrah Yaman, Furkan Ekşi, İdris Ozan Albayrak, Duha Özçelik, Erol Perçin, Mehmet Ünal isimleri yer aldı.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş yaptığı açıklamada, Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarının icra komitelerine seçilen üyeleri tebrik ederek İlimizde kadın ve gençler arasında girişimciliği geliştirme ve yaygınlaştırma amacı doğrultusunda, kendilerine dinamik ve başarılı bir çalışma dönemi diledi.