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27 Aralık 2016 Salı
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    • TSO kurum ziyaretlerine devam ediyor

    Türker Ateş başkanlığındaki Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun İlimizde göreve başlayan bürokratlara yaptığı ziyaretlere Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ile devam edildi.

    27 Aralık 2016 Salı 09:00
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    TSO kurum ziyaretlerine devam ediyor

    HABER: Ceylan BEYKOZ

    Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Başkan Yardımcıları Mustafa Özkoparan ve Lebibe Özçağlar, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkı Fidan ve Ercan Albayrak ile Genel Sekreter İsmail Gören’in katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin’e görevinde başarı dilekleri iletildi. Bolu’nun % 65’inin ormanlarla kaplı bir şehir olması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü’nün işinin her zaman yoğun ve ağır olduğunu ifade eden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, kurumsal düzeyde birlikte ortak çalışmalara imza atmak için TSO olarak kendi üzerlerine düşen görev ve sorumluluklara hazır olduklarını dile getirdi. Ateş ayrıca, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, ülke gündeminde de bulunan orman köylülerinin yerinde istihdamına yönelik çalışmalar gibi konularda görüş ve önerilerini Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin’e aktardı.

    Ziyaretlerinden ve başarı dileklerinden dolayı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve Oda Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür eden Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, orman yapısı son derece güçlü bir şehir olan Bolu’nun, Bakanlıkları açısından da önemli projeler yürütülen şehirler arasında yer aldığını ifade ederek, son 14 yılda yalnızca Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Bolu’ya yapılan yatırımın 1,5 milyar TL olduğunu söyledi. Keskin, Bölge Müdürlüğü’nün gündemindeki çalışmalar hakkında da Başkan Ateş ve Yönetim Kurulu üyelerine kısa bilgiler verdi.

    Anahtar Kelimeler: Türker, Ateş, Başkanlığındaki, Ticaret, Sanayi

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