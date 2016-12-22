Haber: ERDAL TANRIVERDİ

Yapılan ziyarette gündem KOSGEB tarafından KOBİ’lere 50.000 TL üst limit ile 12 ayı ödemesiz, kalanı 3’er aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay vadeli olarak verilecek olan kredi faiz desteği oldu. Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Gökhan Yaman, söz konusu destek için başvuruların 21.12.2016 Çarşamba günü sona erecek olması nedeniyle, KOBİ’lerin daha fazla istifade edebilmesi için süre uzatımına gidilmesinin yararlı olacağını ifade ederek, KOSGEB Başkanlığı ile konuyla ilgili temasa geçilmesi talebinde bulundu. Gökhan Yaman ayrıca, kredi faiz desteğinden yararlanacak olan işletmeler belirlenirken küçük ölçekli işletmelere daha fazla şans tanınarak desteğin daha fazla tabana yayılmasının sağlanması, bunun yanı sıra Hükümetin gündeminde bulunan sicil affının yürürlüğe girmesinden sonra da bu desteğe devam edilmesinin yararlı olacağını KOSGEB İl Müdürü Kürşad Dereci’ye iletti.