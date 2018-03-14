Haber: Semih Baykal

5174 Sayılı Kanun ile bu Kanunun 83. ve 84. maddelerine dayanılarak çıkarılan 19/01/2005 tarih ve 25705 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Organ Seçimleri hakkında yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın 1 Nisan 2018 tarihinde yapılacak olan Meclis ve Meslek Komitesi seçimlerine ilişkin seçmen listeleri Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında askıya çıkarıldı. TSO Genel Sekreteri İsmail Gören, yaptığı açıklamada gerek yerel basın organları, gerekse Odanın internet sitesinde Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın konuyla ilgili duyurusunun yayınlandığını ifade ederek seçmen listelerinin 13-14-15 Mart 2018 tarihlerinde askıda kalacağını belirtti ve Oda üyelerinin bu süre zarfında listeler üzerinden durumlarını kontrol etmeleri çağrısında bulundu. Genel Sekreter İsmail Gören, durumu borçlarından dolayı askıda bulunan ve bu nedenle seçmen listelerinde yer almayan üyelerin, 15 Mart 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar borçlarını yatırarak askıdan inmeleri halinde seçmen listelerine dahil edileceklerini ifade etti. Gören ayrıca, üyelerin listeleri tetkik ederek isimlerinin ya da unvanlarının yanlış yazılmış, yazılmamış veya seçme ve seçilme hakkına haiz olduğu halde listelere geçmemiş olduklarına dair sadece kendileri ya da kendi firmaları ile ilgili hususlara listelerin asılı olduğu günler içerisinde, belgeleri ile birlikte Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına itiraz edebileceklerini dile getirdi. Ticaret ve Sanayi Odası’nın Meclis ve Meslek Komitesi asil ve yedek üyeliği seçimleri, 1 Nisan 2018 tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde gerçekleştirilecek.