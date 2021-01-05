TSO üyelerine bir finansman daha

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Halk Bankası arasında üst protokolü imzalanan, tedarik zinciri içinde yer alan alıcı ve satıcı firmaların ticari hayatlarını kolaylaştırarak esnek vade ve taksit imkânlarıyla güvenli ticaret sistemi ve tahsilat olanağı sağlayan Paraf KOBİ Kredi Kartı Güvenli Tedarik Zinciri Finansmanı protokolü Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda imzalandı. TSO’da yapılan imza töreni, TSO Başkanı Türker Ateş, Halkbank Bölge Ticari ve KOBİ Pazarlama Bölüm Müdürü Turgay Aslan, Halkbank Bolu Şube Müdürü Vural Haçat, Halkbank Bolu Sanayi Sitesi Şubesi Müdürü Yalçın Ergüven ve Bölge Pazarlama Sorumlusu Onur Ulutaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan TSO Başkanı Türker Ateş, yaşanan pandeminin her şeyi olduğu gibi ticari yaşantıyı da olumsuz etkilediği bu günlerde tedarik zinciri içindeki ticaretin güvenli biçimde sürdürülmesi için TOBB öncülüğünde bu kez de Halkbank ile güvenli tedarik zinciri finansmanı çalışması başlatıldığı bilgisini verdi.

TAHSİLAT KONUSUNDA RİSK SIFIRA İNECEK

Söz konusu protokol ile herhangi bir sektör ayrımı olmaksızın, tedarik zinciri içinde yer alan alıcı ve satıcı konumdaki Oda üyelerinin, güvenli biçimde ticaretlerini yapabilmelerinin önünü açtıklarını ifade eden TSO Başkanı Ateş, uygulama ile TSO üyesi olan ve tedarik zinciri içinde yer alan firmaların alım-satım işlemlerinin 540 güne kadar esnek vade, eşit taksit gibi olanaklarla Halk Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi ve böylece tahsilat konusunda her iki tarafın da riskinin sıfıra indirilmesinin amaçlandığını dile getirdi. Ateş, protokolün Oda üyelerine hayırlı olmasını dileyerek söz konusu çalışmanın hayata geçirilmesine öncülük eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu ile gösterdikleri işbirliğinden dolayı Halkbank Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

TEDARİK ZİNCİRİ GÜVENLİ HALE GELİYOR

Halkbank Bölge Ticari ve KOBİ Pazarlama Bölüm Müdürü Turgay Aslan ise yaptığı konuşmada TSO üyesi tedarik zinciri firmalarına alım-satımlarında riski ortadan kaldıran yeni bir finansman enstrümanı ile hizmet sunacak olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Aslan, TOBB logolu Paraf KOBİ Kredi Kartı tedarik zinciri finansmanı ile operasyonel süreçlerin minimize edildiği ve tahsilat riskinin olmadığı bir ticaret yönteminin hayata geçirildiğini kaydederek, üye işyerine POS üzerinden yapılan satışlarda Halkbank güvencesiyle tahsilat sağlandığını belirtti. Aslan, klasik ödeme sistemlerini ortadan kaldıran bu sistem ile tedarik zincirinin güvenli bir hale getirildiğini söyleyerek, 4 farklı uygulama modeliyle iş dünyasına hizmet sunulacağını bildirdi. TSO Başkanı Türker Ateş’e ve Oda Yönetimine teşekkür eden Halkbank Bölge Ticari ve KOBİ Pazarlama Bölüm Müdürü Turgay Aslan, sisteme dahil olmak isteyen Oda üyesi tedarik zinciri firmalarının Halkbank’ın Bolu’daki şubelerine başvuru yapabileceklerini sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından protokol taraflar arasında imzalandı.