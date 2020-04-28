TSO üyelerine nefes aldıracak kredi imkanı

Haber: N. Halid Altundal

TSO Başkanı Türker Ateş, yaptığı açıklamada içinden geçtiğimiz Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde Oda üyelerinin finansal ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak için Oda olarak kaynaklarını üyelerinin kullanımına sunduklarını ifade ederek, yeni bir nefes kredisinin TOBB öncülüğünde hayata geçirildiğini dile getirdi.

2020 YILI ÖDEMESİZ KREDİ İMKANI

Ateş, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti: “Ülke olarak içinden geçtiğimiz Covid-19 pandemisi sürecinden olumsuz etkilenen, işyerleri geçici olarak kapanan, işleri azalan üyelerimiz oldu. Salgından olumsuz etkilenen üyelerimize biraz olsun nefes aldırabilmek amacıyla, üst kuruluşumuz TOBB öncülüğünde yeni bir nefes kredisi çalışması başlatıldı. Biz de Oda olarak kaynaklarımızı yeni nefes kredisi çalışmasına sunduk. TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde yürütülen çalışmalar sonucunda, 27.04.2020 itibariyle ilk etapta Denizbank işbirliğiyle yeni nefes kredisi çalışmamız devreye alındı. Önümüzdeki haftalarda kamu bankalarımızın da projeye katılmaları öngörülüyor. Yeni nefes kredisini üyelerimiz, 2020 yılı ödemesiz olmak üzere 2021’den itibaren 12 eşit taksitte (azami 20 ay vadeyle), yıllık % 7,5 faiz oranı ve firmanın cirosuna göre 50.000 veya 100.000 TL’ye kadar kullanabilecekler. Kredi Garanti Fonu da % 80 oranında kredilere kefalet desteği sağlayacak. Üyelerimiz, Odamızdan veya internet sitemizden online belge yoluyla alacakları ‘Nefes Kredisi başvurusu içindir’ ibaresi yazılı bir faaliyet belgesi ile Denizbank şubesine başvurularını yapabilirler.

Bu vesileyle, yeni nefes kredisinin camiamıza hayırlı olmasını diler, kredinin hayata geçirilmesini sağlayan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’a, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kuruluna, işbirliğinden dolayı Kredi Garanti Fonu ve Denizbank’a teşekkürlerimi sunarım.”