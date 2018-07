Haber: BMA

Aralık ayı sonuna kadar 18 uygulamalı girişimcilik eğitimi yapılmasını öngören işbirliği protokolü, Ticaret ve Sanayi Odası’nda Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın arasında imzalandı.

“Girişimcilik Seferberliğine Başlıyoruz”

Protokol imza töreninde konuşan TSO Başkanı Türker Ateş, “Bolu ticaretine katılmak, Bolu’da girişimci olmak isteyen değerli dostlar, bugün İş Kurumumuz ile Odamız arasında bir protokol imzalayacağız. İş hayatına atılmak isteyen yeni girişimcilerimizin önünü açacak bir protokol anlaşması yapacağız. Yoğun bir çalışma içerisinde olacağız. Girişimciliğin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Önümüzde 2023 hedefleri var. Bunu gerçekleştirebilmemiz için yeni girişimcilerimizin, yeni istihdam alanlarının olması, yeni şirketler oluşması lazım. Bunun bir başlangıcı olarak KOSGEB desteklerinden faydalanacak bir çalışma içerisine katılıyoruz. Yıl sonuna kadar yoğun eğitimler düzenleyeceğiz. Bunun en önemlisi katılımların yoğun olmasıdır. Türkiye’nin her yerinde bu konuya bir ilgi var. İlimizin de buna duyarlı olması gerekiyor. Kesintisiz olarak yıl sonuna kadar belirli aralıklarla bu eğitimler düzenlenecek. Gerektiğinde bazı ilçelerimizde de bu çalışmaları gerçekleştireceğiz. Eğitimler için yer olarak da Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nı belirledik. Hedefimiz, aramızdan yeni işverenler, girişimciler çıkmasıdır. Kadınlarımızı da istihdama katabilmeyi istiyoruz. Bunlar bizim için son derece önemli konular. Şimdiden iş dünyamıza yeni katılacak olan arkadaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerinde bulundu.

Türker Ateş’ten sonra söz alan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın ise eğitimlerin istihdama da büyük bir katkı sağlayacağına dikkat çekerek, “Bugüne kadar Ticaret ve Sanayi Odamız bize desteklerini hiç esirgemediler. Ticaret odasının bütün imkan ve şartlarından müdürlüğümüzü ilimiz adına yararlandırdılar ve destekledirler, bu yüzden kendilerine müteşekkiriz. Bizi ilimiz adına desteklemeye devam edeceklerine eminim. Bu program girişimcilik eğitim programı. KOSGEB onaylı bir girişimcilik eğitimi. Yeni girişimci olmak isteyen, yatırım yapmak isteyen, işyeri kurmak isteyen tüm vatandaşlarımızın KOSGEB kredilerinden ve desteklerinden yararlanmaları için gerekli olan belgeyi verecek ve sağlayacak olan bir eğitim. Eğitimler sekiz alanda farklılaşacak ama genellikle on sekiz ayrı eğitim yapılacak. Her bir eğitim 25 kişilik gruplar halinde yapılacak. 450 vatandaşımıza yıl sonuna kadar Ticaret Odamızla birlikte girişimcilik sertifikasını kazandıracağız. Esas hedefimiz bu 450 vatandaşımızın büyük bir oranını kendi işini kurması, kendi yatırımını ve desteğini sağlamış olması. İşini kuran her kişi için biz İŞKUR olarak ona iş arama derdinden kurtulacağız, kendisi en az bir kişiyi istihdam ettiğinde istihdama ciddi anlamda katkı sağlamış olacak ve ülkemizin ciddi problemlerinden olan istihdam problemini çözmüş olacağız.” diye konuştu.

BAŞVURULAR E-DEVLET ŞİFRESİ İLE YAPILACAK

Başvuru sürecindeki değişiklikten de bahseden İsmail Yalçın, başvuru yapacak vatandaşların e-devlet üzerinden KOBİ bilgi sistemine giriş yapmaları gerektiğini ifade etti. Yalçın, “Yeni yapılan bir değişiklik ile bu eğitimden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden mutlaka KOBİ bilgi sistemine giriş yapmaları gerekiyor. Başvurular e-devlet üzerinden olacak. Başvurular otomatikman KOSGEB sayfasına düşecek ve KOSGEB’in sayfasından kesin katılımcıların listesi çıkmış olacak. Ona da vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekir. Bu konu ile ilgili bilgi almak isteyen bütün vatandaşlarımız il müdürlüklerimize müracaat ederek gerekli bilgiyi alabilirler.” dedi.

Konuşmaların ardından protokole imzalar atıldı. Protokole göre 30 Temmuz – 27 Aralık 2018 tarihleri arasında toplam 18 uygulamalı girişimcilik eğitimi düzenlenecek. Eğitimler, 25’er kişilik kontenjanlar halinde her biri 4’er gün süreyle Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca eğitime katılanlar arasından sigortasız katılımcılara İş Kurumu tarafından günlük 25 TL olmak üzere toplam 100 TL cep harçlığı ödenecek.