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03 Ağustos 2017 Perşembe
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    • TSO YÖNETİMİNDEN KARPALAS’A ZİYARET

    Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, İlimiz turizm sektörünün yeni yatırımlarından olan Karpalas City Otel & SPA’yı ziyaret ederek tesis sahipleri Mustafa Yaman ve Emrah Yaman’a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

    03 Ağustos 2017 Perşembe 10:59
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    TSO YÖNETİMİNDEN KARPALAS’A ZİYARET

    BASIN BÜLTENİ

    Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, beraberinde Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte D-100 Karayolu üzerinde Temmuz ayında faaliyete başlayan Karpalas City Otel & SPA’yı ziyaret etti. Otel yatırımcıları Mustafa Yaman ve Emrah Yaman ile Genel Müdür Uğur Özkoç tarafından karşılanarak konuk edilen TSO Yönetim Kurulu, tesisi gezerek odalar, sosyal alanlar, toplantı salonu ve SPA üniteleri hakkında bilgiler aldı.

    Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, yatırımlarından dolayı Yaman Elektrik İnşaat Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yaman ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Yaman’ı kutlayarak Bolu’nun gelecek vizyonunun en önemli sektörlerinden olan turizm sektöründe gerçekleştirdikleri söz konusu yatırımlarının İlimize ve turizm camiasına hayırlı olmasını diledi. Ateş, “Turizmde hedefleri olan bir iliz. Bu hedeflerin başında da tesis sayımızı ve yatak kapasitemizi artırmak geliyor. Dolayısıyla, İlimizde turizm alanında yapılan her yatırım bizim için önemli ve memnuniyet vericidir. Burada yaptığımız incelemede son derece kaliteli bir tesis yatırımı olduğunu gördük. Tesisin başta yatırımcı firmamıza, İlimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.

    Yaman Elektrik İnşaat Turizm A.Ş. bünyesinde, Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösterecek olan Karpalas City Otel & SPA’nın önümüzdeki günlerde resmi açılışının yapılması planladıklarını ifade eden Karpalas Otel Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yaman, Bolu iş dünyasının çatı kuruluşu Ticaret ve Sanayi Odası’nı tesislerinde konuk etmekten dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Yaman, ayrıca tesisin sahip olduğu özellikler hakkında TSO Başkanı Türker Ateş ve Yönetim Kurulu’na ayrıntılı bilgiler verdi. Ziyaretin sonunda TSO Başkanı Türker Ateş, Karpalas Otel adına Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yaman’a, Oda olarak yeni açılan işletmelere vermekte oldukları, üzerinde nazar boncuğu ve İzzet Baysal’ın 10 altın öğüdünün bulunduğu bir plaket takdim etti.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Ticaret, Sanayi, Odası, Yönetim

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