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21 Şubat 2018 Çarşamba
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    • TSO Yönetiminden Teknokent’e Ziyaret

    Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, beraberinde Oda Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu MYO kampüsünde yeni binasına taşınan Teknokent’e bir inceleme ziyaretinde bulundu.

    21 Şubat 2018 Çarşamba 13:25
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    TSO Yönetiminden Teknokent’e Ziyaret
     Haber: Ceylan Beykoz

    Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Başkan Yardımcıları Mustafa Özkoparan ve Lebibe Özçağlar, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkı Fidan, Atila Çelikpençe, Ercan Albayrak ve Melih Yaman ile Genel Sekreter İsmail Gören’in katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette TSO Yönetim Kurulu’na Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Vahdettin Çiftçi ve Teknokent Genel Müdürü Yrd.Doç.Dr. Cihan Parlak ile birlikte konuk etti.

    Ziyarette ilk olarak gerçekleştirilen bilgilendirme oturumunda TSO Başkanı Türker Ateş ve Yönetim Kurulu’na Teknokent ile ilgili bilgiler veren Genel Müdür Yrd.Doç.Dr. Cihan Parlak, Teknokent’in en öncelikli işlevinin üniversite-sanayi işbirliğinde bir köprü oluşturmak, Ar-Ge ve kümelenme kültürünün oluşmasına katkı sağlamak, aynı zamanda akademisyenler için de araştırma-geliştirme çalışmalarına yönelik fiziki olanak sağlamak olduğunu dile getirdi. Yenilenmiş fiziki mekanında 6.335 metrekare alanda kiralanabilir halde 48 ofis bulunduğunu kaydeden Parlak, şuan itibariyle 17 şirketin faal olarak Teknokent çatısı altında çalışmalarına devam ettiğini, sektörel olarak da bilişim ve yazılım firmalarının ağırlıkta olduğunu söyledi.

    Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, 2009 yılında kurulan Teknokent’in kuruluş sürecinden itibaren bugüne kadar geçirdiği süreç hakkında bilgiler verdi. Teknokent’in Bolunun üniversite-sanayi işbirliği ve gelecek vizyonu için son derece önemli bir kuruluş olduğu belirten Ateş, devletin de araştırma-geliştirme çalışmalarına ciddi destekler sağladığını, bu destekler ile birlikte firmalar tarafından Teknokent’e olan talebin iyice artacağına inandığını ifade etti. Oda olarak kendilerinin de ortağı olduğu Teknokent’in üniversite-sanayi işbirliğinde en verimli düzeyde yer alması için gerekli tüm desteği sağlayacaklarını kaydeden Ateş, firmaları Teknokent bünyesinde konum almaya ve Teknokent’in sağladığı olanaklardan yararlanmaya davet etti. Ateş ayrıca Oda olarak yürüttükleri metal sanayi Ur-Ge projesi ve bu proje kapsamında Üniversite ile sağlanacak işbirliği, yanı sıra özellikle dış ticaret ve gümrük süreçlerinde sanayinin ihtiyaç duyduğu laboratuvar hizmetleri için AİBÜ bünyesinde bulunan laboratuvarların kullanılabilmesine olanak sağlayacak akreditasyon işlemleri hakkında bilgi ve görüşlerini aktardı. Toplantıda ayrıca tarımsal faaliyetler ve turizm başta olmak üzere Bolu ile ilgili müşterek yapılabilecek çalışmalar istişare edildi.

    Yapılan toplantı sonrası TSO Yönetim Kurulu, AİBÜ Rektörü Prof.Dr. Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Vahdettin Çiftçi ve Genel Müdür Yrd.Doç.Dr. Cihan Parlak ile birlikte Teknokent’te bulunan ofisleri ziyaret ederek firmalar tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

    Anahtar Kelimeler: Ticaret, Sanayi, Odası, Yönetim, Kurulu

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