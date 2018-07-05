Haber: BMA

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Başkan Yardımcıları Mustafa Özkoparan ile Hakkı Fidan, Yönetim Kurulu Üyeleri Atila Çelikpençe, Abdullah Alemdar, Cumhur Özçelik ve Melih Yaman ile Genel Sekreter İsmail Gören’in katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette Bolu Çimento Genel Müdürü Yakup Kadri Yenice’ye yeni görevinde başarı dilekleri iletildi.

Bolu Çimento A.Ş.’nin İlimizin önemli sanayi kuruluşlarından olduğunu ve her yıl İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içinde yer almaya devam ettiğini belirten TSO Başkanı Türker Ateş, yeni genel müdür Yakup Kadri Yenice’ye görevinde başarılar diledi. Ziyarette ayrıca Bolu ekonomisinin güncel durumu, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın faaliyetleri ve projeleri hakkında da Genel Müdür Yenice ile bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.