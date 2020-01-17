TSO’da “Boost With Facebook” Eğitimi

Haber: Aysun Beykoz

TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Emine Yüce ve Kurul üyeleri, kadın ve genç girişimciler, girişimci adayları ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen eğitim, Özyeğin Üniversitesi öğretim görevlisi Meriç Bıçakçıoğlu tarafından verildi. Eğitimde “Facebook ve Instagram ile online iş portföyü oluşturma: Değer Teklifi Workshop”, Instagram kullanarak yeni müşteriler bulma, Facebook ve Instagram reklamlarını kullanarak satışları artırma yöntemleri, Facebook ve Instagram ile yaratıcı stüdyo atölyesi gibi konu başlıklarında katılımcılara faydalı ve kullanışlı bilgiler verilirken, eğitimin son bölümünde de başarı hikayeleri anlatıldı.