Haber: Semih BAYKAL

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Bolu Belediye Başkanlığı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Bolu Ziraat Odası Başkanlığı, Gıda Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği, Ziraat Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA) işbirliğiyle gerçekleştirilen seminer programında coğrafi işaretler konusu tüm yönleriyle masaya yatırıldı.

TSO konferans salonunda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan ev sahibi TSO Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, konuşmasında coğrafi işaretlerin günümüzdeki yöresel ürünlerin standardının ve kalitesinin korunması sonrası oluşacak katma değer acısından sahip olduğu iktisadi öneme ve özellikle ilçelerin il ekonomisine katılımındaki kritik işlevine vurgu yaptı. Ateş, toplantıda konuşulan her şeyin kayıt altına gireceğini ve ilerleyen dönemde yapılacak çalışmalarda veri olarak kullanılacağını belirterek katılan herkesten katkı beklediklerini söyledi.

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı Yürütme Kurulu Başkanı Yavuz Tekelioğlu ve Gıda Mühendisleri Odası İl Temsilciliği Başkanı Cem Kösemeci’nin konuşmalarıyla devam eden programda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise coğrafi işaretler konusunda yapılan çalışmalara Belediye olarak her zaman destek verdiklerini dile getirdi ve tüm yöresel değerlerin coğrafi işaretler yoluyla ilin kültürüne ve ekonomisine kazandırılmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Seminer programının ilk oturumunda, İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Nacak tarafından coğrafi işaretlerin küresel bazda önemini ve başta Avrupa olmak üzere bu alanda gerçekleştirilen faaliyetleri, YÜCİTA Başkanı Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu tarafından Türkiye’de coğrafi işaret çalışmalarını ve Türk Marka ve Patent Kurumu uzmanı Özden İlhan tarafından da coğrafi işaretler ile ilgili 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda yer alan düzenlemeler, coğrafi işaret tescil süreçleri, mahreç ve menşe kavramları ile geleneksel ürün tanımları gibi başlıkları içeren sunumlar yapıldı.

Seminerin ikinci oturumuna ise ilçe belediyeleri konuk oldu. Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Gerede Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Baki Sungur, Göynük Belediyesi adına Sibel Bozdağcı ve Kıbrıscık Belediyesi adına Emin Tekemen, ilçelerindeki coğrafi işaret potansiyeli bulunan ürünler ve yürütülen coğrafi işaret çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Öncesinde ise Bolu Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu bir konuşma yaptı.

Gün boyu devam eden seminerin öğleden sonraki oturumuna Vali Aydın Baruş da konuk olarak katıldı. Coğrafi işaretler konusunda böyle önemli bir organizasyonun Bolu’da gerçekleştiriliyor olmasından dolayı organizasyon ekibine teşekkür eden Vali Baruş, “Bugün küreselleşen bir dünyada küçük üreticilerin korunmasının yegâne ruhu coğrafi işaretlerdir. Eğer ürününüzü herkesin güvendiği bir şekilde kullanacağı bir sertifika ile sertifikalandırırsanız, o ürünü üreten üreticilerin gelirinde önemli artışlar meydana geliyor. O insanlar da bu sayede yaşadığı yöreyi terk etmek zorunda kalmıyor. Bunun çok bariz örneklerini Avrupa’da görüyoruz. Oralarda yöresel ürünler etiketlendiği zaman insanlar o ürünleri temin edebilmek için üreticinin ayağına kadar gidiyorlar. Bu sayede de çok önemli bir ekonomik faaliyet doğuyor” dedi.

Gazeteci yazar Meliha Okur'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen üçüncü oturumda peynir alanında Türkiye çapında önemli çalışmalar yapan ve Antre-Gourmet adı altında faaliyetlerini sürdüren Berrin Bal Onur ve Neşe Biber sunumlarını yaparken, ayrıca Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu da “Türk Mutfağında Coğrafi İşaretler” isimli sunumunda Türkiye’de gıda alanında coğrafi işaret konusu olan ürünlere dair katılımcılara bilgiler verdi. Ayrıca Prof.Dr. Selim Çağatay da bir sunum yaparak yöresel ürünler ve coğrafi işaretler konusunda gönüllü çalışmalar yürüten YÜCİTA’yı katılımcılara tanıttı.

Prof.Dr. Selim Çağatay'ın moderatörlüğünde yapılan dördüncü oturumda Aydın'ın başarılı kadın girişimcilerinden Çimen Rengi Yöresel Ürün Marketi'nin sahibi ve YÜCİTA üyesi Çimen Mutlu, CarrefourSA Türkiye Gıda Direktörü Ayşin Işıkgece, Metro Toptan Marketleri Gıda Direktörü Birol Uluşan ve Çaycuma'da faaliyet gösteren Aynur Abla Yöresel ürünler firması sahibi başarılı kadın girişimci Aynur Çakar tarafından kendi alanlarıyla ilgili yürüttükleri çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

Yemek kültürü araştırmacısı ve yazarı Nilhan Aras'ın yönetimindeki Son oturumda ise Bolu'daki coğrafi işaret başvuruları sunuldu. Bolu Belediye Meclis Üyesi Ayşe Betül Sağlık ve Belediye APK Sorumlusu Burcu Şimşek tarafından Bolu Kızılcık tarhanası, karavu konsantresi, dağ çileği reçeli ve kozalak reçeli, Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü uzmanı Ayşe Ekdioğlu tarafından da Bolu Bağışçılar Vakfı ile birlikte yapılan Çivril Ayşe Fasulye'nin coğrafi işaret başvuru süreçleri ile ilgili bilgiler verildi.

TSO'da ayrıca gün boyu ilçe belediyeleri, yetiştirici birlikleri ve paydaş kurumların standları açıldı.. Bolu'nun kültürü ve yöresel ürünlerinin görsel bir şölenine dönüşen standları gün boyu başta Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik olmak üzere çok sayıda misafir ziyaret etti ve sergilenen ürünleri inceleyerek bilgiler aldı.