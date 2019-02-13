TSO’da fuar toplantısı yapıldı

Haber: BMA

Bu yıl 25-28 Nisan 2019 tarihleri arasında İlimiz Kalıcı Konutlar Fuar Alanı iki farklı fuara eşzamanlı olarak evsahipliği yapacak. Bolu’da 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştirilen Bolu Fuarı’na, bu yıl aynı alanda düzenlenecek olan iki farklı ihtisas fuarı ile devam edilecek.

TOBB 2019 Yurtiçi Fuar Listesi’nde de yerini alan “1. Bolu Decoboss Yapı Mobilya ve Ev Tekstili Fuarı” ile “Bolu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı” için organizatör kuruluş Expolife Fuarcılık firması yetkilileri, Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen toplantı ile Oda meslek komite temsilcileri ile bir araya geldi. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özkoparan’ın başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı Fidan, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Koca ve Oda meslek komite temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda fuarların yerleşim planı, teknik özellikler ve katılımcı profili ile ilgili ayrıntılar ele alınırken, sektör temsilcilerinin de konuyla ilgili görüş ve talepleri alındı.

25-28 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek ve sadece Bolu’dan değil, bölgesel düzeyde yoğun bir firma katılımı beklenen “1. Bolu Decoboss Yapı Mobilya ve Ev Tekstili Fuarı” ile “Bolu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı”nda yer almak isteyen firmaların, Oda Genel Sekreterliği ile iletişime geçerek ayrıntılı bilgi alabilecekleri bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 12:46