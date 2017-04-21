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21 Nisan 2017 Cuma
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    • TSO’da online dönem

    Üyelerine hizmet sunumunu sürekli iyileştirme ve geliştirme vizyonu ile hareket eden Ticaret ve Sanayi Odası, online belge uygulaması geçiş yaparak hizmet sunumunda yeni bir dönemin başlangıcını yaptı.

    21 Nisan 2017 Cuma 04:22
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    TSO’da online dönem

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Elektronik belge sunumu ile ilgili bilgi veren Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, söz konusu uygulama sayesinde, özellikle Odaya gelme konusunda mesafe ve zaman sorunu yaşayan üyelerin Odaya gelmeye gerek kalmadan internet üzerinden belgelerini alabileceklerini ifade etti. Ateş, “Üyelerimizin faaliyetlerinde sıklıkla ihtiyaç duyduğu belgelerin uzaktan temin edilebilmesi konusu uzun süredir gündemimizde olan ve TOBB ile birlikte üzerinde çalıştığımız bir konuydu. Bu çalışmalar nihayet tamamlandı ve belge sunumunda yeni bir döneme geçiş yaptık. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası olarak il merkezinde ve ilçelerimizde bulunan üyelerimize hizmet veriyoruz. Üyelerimiz bir belgeyi alabilmek için bazen uzun zaman harcamak durumunda kalabiliyorlar. İş dünyası açısından en önemli şeylerden birisi zamandır. Hepimizin zamanı değerli. Üyelerimiz, bundan böyle Odamıza gelmeye gerek kalmadan, Odamız internet sitesi üzerinden belgelerini temin edebilecekler. Bununla ilgili altyapı çalışmaları TOBB ile birlikte yapıldı ve pilot uygulamalar başarıyla gerçekleştirildi. Belge almak isteyen üyemiz, Odamız internet sitesinde yer alan online belge menüsü aracılığıyla, kendisine bir kullanıcı adı ve şifre tanımlayarak, ödemesini de kredi kartı ile yaparak bu işlemi günün her saatinde, 24 saat güvenli biçimde gerçekleştirebilecek. Yine aynı biçimde üye aidatlarını da bu şekilde bulundukları yerden ödeyebilecekler. Üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

     

    Anahtar Kelimeler: Üyelerine, Hizmet, Sunumunu, Sürekli, Iyileştirme

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