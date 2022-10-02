TSO’da seçim sonuçları tamamlandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TSO), seçim heyecanı yaşandı. Bolu’nun tanınmış simaları Bolu Ticaret ve Sanayi Odası kongresinde seçilmek için 15 farklı meslek grubunda birbirleriyle yarıştı. Yoğun katılımın sağlandığı çekişmeli geçen seçim, sandıkların açılmasının ardından Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi’nde yer alacak isimler belirlendi. Önümüzdeki günlerde yönetim kurulu da yapılacak seçimle belirlenecek.

1.KOMİTE: TOPTAN VE PERAKENDE GIDA GRUBU

Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş ile birlikte Gürhan Gökdemir ve Rıfat Doğan’ın halen Meclis Üyesi olarak görev yaptıkları grupta, iki listeli seçim yarışı yaşandı.

271 üyenin bulunduğu grupta, 3 üye Meclise girdi. Sandıktan Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Gürhan Gökdemir ve Rıfat Doğan galip çıktı.

2. KOMİTE: HAZIR GİYİM VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI GRUBU

Bu grupta önceki dönem Meclis Üyeleri; Salih Aziz Ardıhan, Melih Yaman ve Seçkin Kavarna tek liste olarak seçime girdi. 135 üyenin bulunduğu grupta, 3 üyenin meclise girdi.

3. KOMİTE: KİTAP, KIRTASİYE, BASIM, REKLAM, MEDYA VE YAYIN KURULUŞLARI GRUBU:

59 üyenin bulunduğu grupta 2 üye meclise girdi. Sandıktan Atila Çelikpençe ve Kayhan Perçin galip çıktı.

4. KOMİTE: SİGORTACILIK, FİNANS, DANIŞMANLIK VE EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ GRUBU

147 üyenin bulunduğu 3 üyenin meclise girdiği grup iki liste seçime girdi. Buna göre, İsmail Öztürk’ün yanı sıra meclise giren 2 isim daha oldu.

5. KOMİTE: YİYECEK, İÇECEK VE KONAKLAMA FAALİYETLERİ GRUBU

197 üyenin bulunduğu grupta tek liste ile seçime girildi. Sandıktan Halit Ergül, Abdullah Ayarcan ve Erdal Bayrak isimleri çıktı.34 kişi oy kullandı, 33 geçerli 1 geçersiz sayıldı.

Meclise 3 isim girdi.

6. KOMİTE: EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ, SAĞLIK HİZMETLERİ, TEMİZLİK HİZMETLERİ GRUBU

İki listenin yarıştığı grupta sandıktan Cavit Demir, F. Lebibe Özçağlar ve Erhan Özdemir isimleri çıktı. 178 üyenin bulunduğu grupta 124 oy kullanıldı, 116 geçerli sayıldı, 3 üye meclise girdi.

7. KOMİTE: TEKSTİL, BRODE, KONFEKSİYON, KONSTRÜKSİYON VE METAL İŞLERİ GRUBU

Meclis üye sayısının ikiden üçe çıktığı bu grupta mevcut Üye Savaş Sakarya yeniden aday oldu, listesinde Oğuzhan Özçelik ve Şenol Durmaz yer aldı. 120 üyenin bulunduğu grupta 3 üye meclise girdi.

8. KOMİTE: EKMEK, UN VE UNLU MAMULLERİ, ET VE SÜT ÜRÜNLERİ GRUBU

Oktay Türk, Mustafa Özkoparan ve Yücel Yılmaz’ın Meclis Üyesi olarak yer aldığı bu grupta da aynı isimler tek liste olarak yeniden seçime girdi. 143 üyenin bulunduğu Sandıktan Mustafa Özkoparan, Oktay Türk ve Yücel Yılmaz isimleri çıkarak meclise girdi.

9. KOMİTE: MÜTEAHHİTLİK FAALİYETLERİ GRUBU

343 üyenin bulunduğu grupta 3 liste yarıştı. Sandıktan Cemil Akay, Aydoğan Tekin, Abdullah Alemdar galip çıktı. 3 kişi meclise girdi.

10. KOMİTE: İNŞAAT MALZEMELERİ, TOPTAN VE PERAKENDE GRUBU

167 üyenin bulunduğu grupta 2 üye meclise girdi. Cumhur Özçelik ve Murat Koca isimleri çıktı.

11. KOMİTE: AKARYAKIT VE GAZ ÜRÜNLERİ, MOTORLU TAŞITLAR ALIM SATIMI, OTOMOTİV VE YEDEK PARÇA TİCARETİ GRUBU

167 üyenin bulunduğu grupta 3 üye meclise girdi. Tek liste seçimlere girilen sandıktan Engin Ergin, Ercan Albayrak ve Necip Çarıkcı isimleri çıktı.

12. KOMİTE: ULAŞIM VE TAŞIMACILIK GRUBU

175 üyenin bulunduğu grupta tek liste ile seçime gidildi. Sandıktan Hakkı Fidan, İlhami Kesen, Muhsin Kınacı isimleri çıktı. 3 üye meclise girdi.

13. KOMİTE: AĞAÇ SANAYİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ GRUBU

109 üyenin bulunduğu grupta 2 üye meclise girdi. Bu grupta tek liste seçime girerken sandıktan çıkan isimler Orhan Kahraman ve Muzaffer Gündüz oldu.

14. KOMİTE: METAL, MAKİNE VE TEKNİK İMALATI GRUBU

Arçelik firmasının yan sanayilerinin ağırlıklı üye olarak yer aldığı bu grupta da seçime iki liste ile girildi. Üye sayısının bir önceki döneme göre 2’den 3’e çıktığı bu grupta da kıran kıran bir seçim yarışı gerçekleşti. Burak Yüce, Tolga Başoğlu ve Yüksel Atilla üçlüsü ilk liste olarak ortaya çıktı. Buna karşılık Samet Kocadağ, Ramazan Zengin ve Mehmet Öztürk isimlerinin de oluşturdukları liste ile seçim yarışına dahil oldu.

128 üyenin bulunduğu gruptan, 3 üye meclise girdi. Grupta iki liste yarışırken sandıktan Burak Yüce, Tolga Başoğlu ve Yüksel Atilla isimleri çıktı.

15. KOMİTE: ALTIN VE MÜCEVHER TİCARETİ GRUBU

59 üyenin bulunduğu son grupta Fatih Yamaner ve Vedat Yardemir isimleri çıktı. İki isimde meclise girdi.