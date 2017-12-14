HABER:Aysun Beykoz

Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Bolu İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Yrd.Doç.Dr Muhammed Emin Demirkol’a gerçekleştirilen ziyarete Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Başkan Yardımcısı Lebibe Özçağlar, Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Albayrak, Meclis Katip Üyesi Gürhan Gökdemir ve Genel Sekreter İsmail Gören katıldı. Demirkol’a yeni görevinde başarılar dileyen TSO Başkanı Türker Ateş, “Hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Bolulu bir hemşehrimizin bu önemli görevi üstlenmiş olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Bizler her zaman çalışmalarınızda sizlere destek vermeye ve yanınızda olmaya hazırız. Sizin yükünüz ve sorumluluğunuz ağır. Çünkü Bolu, sağlıkta ülkemizin gözbebeği şehirlerinden birisidir. Şehrimizin marka değerini her geçen gün daha fazla yükseltmek ve çıtasını daha yukarıya taşımak zorundayız. Sağlık teşkilatımızın işleyişinin, sizlerin değerli çalışmalarıyla çok daha verimli, vatandaş ve hizmet odaklı hale geleceğine inanıyoruz. Sizlerin başarılı çalışmalarınızı ve hayata geçirdiğiniz projelerinizi yakından takip ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de başta sağlık turizmi olmak üzere birçok başlıkta birlikte güzel çalışmalar yapabilecek konumdayız. Yeni görevinizde şahsınıza ve çalışma arkadaşlarınıza başarılar diliyoruz.” ifadelerinde bulundu. İl Sağlık Müdürü Yrd.Doç.Dr. Muhammed Emin Demirkol ise ziyaretlerinden ve başarı dileklerinden dolayı TSO Başkanı Ateş ve Oda heyetine teşekkür ederek, Bolu’nun sağlık alanındaki kapasitesini ve potansiyelini en verimli biçimde uygulamaya dönüştürebilmek, şehri sağlık alanında daha ileri noktalara taşıyabilmek adına hep birlikte ve özveriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.