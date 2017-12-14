banner133

banner101

14 Aralık 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • TSO’dan Demirkol’a Ziyaret

    Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, İlimiz Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Yrd.Doç.Dr. Muhammed Emin Demirkol’a bir ziyarette bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

    14 Aralık 2017 Perşembe 09:28
    Bu haber 28 kez okundu
    TSO’dan Demirkol’a Ziyaret
    HABER:Aysun Beykoz

    Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Bolu İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Yrd.Doç.Dr Muhammed Emin Demirkol’a gerçekleştirilen ziyarete Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Başkan Yardımcısı Lebibe Özçağlar, Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Albayrak, Meclis Katip Üyesi Gürhan Gökdemir ve Genel Sekreter İsmail Gören katıldı. Demirkol’a yeni görevinde başarılar dileyen TSO Başkanı Türker Ateş, “Hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Bolulu bir hemşehrimizin bu önemli görevi üstlenmiş olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Bizler her zaman çalışmalarınızda sizlere destek vermeye ve yanınızda olmaya hazırız. Sizin yükünüz ve sorumluluğunuz ağır. Çünkü Bolu, sağlıkta ülkemizin gözbebeği şehirlerinden birisidir. Şehrimizin marka değerini her geçen gün daha fazla yükseltmek ve çıtasını daha yukarıya taşımak zorundayız. Sağlık teşkilatımızın işleyişinin, sizlerin değerli çalışmalarıyla çok daha verimli, vatandaş ve hizmet odaklı hale geleceğine inanıyoruz. Sizlerin başarılı çalışmalarınızı ve hayata geçirdiğiniz projelerinizi yakından takip ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de başta sağlık turizmi olmak üzere birçok başlıkta birlikte güzel çalışmalar yapabilecek konumdayız. Yeni görevinizde şahsınıza ve çalışma arkadaşlarınıza başarılar diliyoruz.” ifadelerinde bulundu. İl Sağlık Müdürü Yrd.Doç.Dr. Muhammed Emin Demirkol ise ziyaretlerinden ve başarı dileklerinden dolayı TSO Başkanı Ateş ve Oda heyetine teşekkür ederek, Bolu’nun sağlık alanındaki kapasitesini ve potansiyelini en verimli biçimde uygulamaya dönüştürebilmek, şehri sağlık alanında daha ileri noktalara taşıyabilmek adına hep birlikte ve özveriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Ticaret, Sanayi, Odası, Yönetim

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “BOLU’NUN ŞEFLERİ İŞİN MUTFAĞINDAN SESLENİYOR” PANELİNDEN …
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Atatürk’ün ekonomisi
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HER ŞEY DOSTLARLA GÜZEL
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz İnsan Hayatına Dokunmak
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MUSTAFA NAMDAR
  • Aydın Hitit Aydın Hitit NEDEN?(ler)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (IV)
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CİHATÇI RIZA'NIN ALTINLARI
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HER ŞEYİ GÖRDÜM!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Milletin Teminatı Vergi
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bolu’nun Gündemi Başka
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Suat Tosun Suat Tosun KENT AĞAÇLARI YALNIZCA PAHALI SÜS MÜDÜR?
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MÜLKİYE
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz 5X5 BOLUSPOR (Analiz)
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Gürkan Dura Gürkan Dura UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    Admatic Scroll 300x250 Ad Code START --> Admatic Scroll 300x250 Ad Code END -->
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129