Haber: Ceylan Beykoz

Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Gökhan Yaman, yaptığı açıklamada, hiçbir maaş ve ücret almadan çalışan TSO Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri için mevzuatta toplantı başına öngörülen huzur haklarının tamamının 12 yıldan bu yana üniversite öğrencilerine burs olarak verildiğini belirtti.

“TSO’DA MECLİS VE YÖNETİM KURULUMUZ GÖNÜLLÜLÜK ESASIYLA ÇALIŞMAKTADIR”

Yaman, açıklamasında “Bilindiği gibi Ticaret ve Sanayi Odamız, 3.500 üyesiyle, İlimizin en büyük ve güçlü sivil toplum örgütlerinin başında gelmektedir. Bolu iş dünyasının çatı kuruluşu olan Ticaret ve Sanayi Odası’nın gerek Meclis ve gerekse Yönetim Kurulu’nda görev alan arkadaşlarımız, bu görevlerini hiçbir maaş vb. ücret almaksızın, gönüllülük esasıyla zaman ve mesai harcayarak yerine getirmektedirler. Amacımız iş dünyası olarak Bolu’muzun geleceği ve kalkınması için gönüllü mesai harcamaktır. Odamızın mevzuatında, Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerimize, kanunda belirtilen zamanlarda yapılan organ toplantıları için, toplantı başına huzur hakkı tahakkuk ettirilmesi öngörülmektedir. Bu huzur haklarının tamamı, bundan önceki Oda Meclislerimizin döneminde başlatılan bir uygulama ile üniversitede öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak verilmektedir. Yönetim Kurulumuzun da bu konuda tam desteği söz konusudur. Bu uygulama 12 yıldan bu yana sürdürülmektedir. Her yıl, belirlenen huzur hakkı ücretlerinin toplamına yetecek kadar üniversite öğrencimizin eğitimine burs yoluyla katkı sağlamaya devam ediyoruz. Öğrencilerimiz, gençlerimiz bizim yarınlarımızdır. Onların eğitimlerine küçük de olsa bir katkı sunabilmek bizler açısından da büyük bir memnuniyet kaynağıdır. Bu anlamlı faaliyete yıllar boyu destek vermiş ve halen destek olan tüm Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.