TSO’dan tasarım semineri

Haber: S. Özge Yücel

9 Aralık 2021 Perşembe günü 14.00-17.00 saatleri arasında Ticaret ve Sanayi Odası Seminer Salonu’nda yapılacak olan, Patent ve Marka Vekili Gizem Çaylı Yasa’nın konuşmacı olarak katılacağı eğitim seminerinde marka kimliği oluşturmak, markalaşmanın önemi, e-ticaret ve marka tescili, değişen dünyada marka olmak, marka tescil prosedürleri, örnek olaylar, logo, sembol ve sloganların kazandırdıkları, yurt dışı patent ve marka başvuru sistemleri, uluslararası markalaşma, tasarım tescilleri, patent/faydalı model süreçleri, buluş ve inovasyon, sınai mülkiyet devlet teşvikleri gibi konu başlıklarında katılımcılara örnek olaylar üzerinden faydalı bilgiler aktarılacak. Eğitim sonunda katılımcılara ayrıca birer katılım belgesi verilecek.

Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada, günümüz iş dünyasında işletmelerin ticari haklarının korunmasında en önemli enstrümanlar arasında yer alan marka, patent, faydalı model ve tasarım gibi fikri ve sınai mülkiyet hakları üzerine yapılacak olan ücretsiz eğitime tüm Oda üyeleri, öğrenciler ve konuya ilgi duyan herkes davet edildi.