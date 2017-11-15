Haber: Ceylan Beykoz

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Meclis Başkan Yardımcısı Adil Semercioğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özkoparan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkı Fidan, İlkay Bayrak, Meclis Katip Üyesi Gürhan Gökdemir, İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Dilek Demirses ve Genel Sekreter İsmail Gören’in katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde sırasıyla Ermak Elektrik Makinaları A.Ş., Zengin Alüminyum Ltd.Şti. ve Bolparsan Brode Metal A.Ş. firmaları ziyaret edildi.

Ziyaretlerde Ermak Elektrik Makinaları A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Adsız Yüce, Zengin Alüminyum Ltd.Şti. sahiplerinden Ramazan Zengin ve Bolparsan Brode Metal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özbostancı ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nadi Okur’dan firmaların üretim faaliyetleri, sektördeki mevcut durum ve sorunlar ile bunlara ilişkin talepler ile ilgili bilgiler alındı. Ayrıca firmaların üretim ve özellikle dış pazarlarını geliştirmelerine yönelik yapılabilecek müşterek çalışmalar hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

TSO Başkanı Türker Ateş, Oda üyesi firmaları düzenli olarak ziyaret etmeye devam ettiklerini belirterek, ziyaretlerini bundan sonra da sürdüreceklerini ve üye firmalarla verimli iletişim ve işbirliğini devam ettireceklerini söyledi.



