TTB üyesinden şok iddia

Haber: Ceylan Beykoz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kovid-19 İzlem Kurulu üyesi Doç. Dr. Osman Elbek, katıldığı bir radyo programında koronavirüs salgınında yaşanan ölümlere ilişkin bilgiler verdi. Osman Elbek, ülkemizde koronaya bağlı gerçekleşen ölümler hakkında CHP yönetimindeki 21 ildeki belediyeden defin ruhsatlarıyla ilgili bilgilerin öğrenilebildiğini söyledi.

15 Mart 2021 tarihi itibariyle 21 ildeki koronavirüse bağlık gerçek vefat sayısını bilebildiklerini anlatan Elbek, “21 il derken bunun içinde 11 büyükşehir, 10’u il olmak üzere CHP belediyelerine ait defin ruhsatlarından bu bilgiyi öğrenebiliyoruz. Bu 21 ilin toplam nüfusu 40 milyon 782 bin, ki Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 49’u, yarısı kabaca diyebiliriz. Veri 1 Mart 2020 ile 15 Mart 2021 tarihleri arasındaki bu illerdeki defin ruhsatlarında bulaşıcı hastalık veya Kovid-19 yazan kişilerin rakamı. 15 Mart 2021 tarihi itibariyle covid-19’a bağlı resmi vefatımız 29 bin 552 idi. Bu 21 ilin defin ruhsatlarından elde ettiğimiz veriler 21 il için 45 bin 92. Resmi verinin yani Türkiye’yi tarifleyen 29 bin 552 vefatın aksine sadece 21 ilde 15 Mart 2021 tarihi itibariyle 45 bin 92 Kovid-19 ve bulaşıcı hastalık ölümü vardı. Bu Türkiye için açıklanan verinin yüzde 52 daha fazla demektir, sadece 21 il için” dedi.

EN YÜKSEK KAYIPLARDAN BİRİ BOLU’DA

Elbek açıklamasında ayrıca söz konusu 21 ilde ölüm sayısının en yüksek olduğu illerden bir tanesinin ilimiz Bolu olduğunu bildirdi. Elbek, “En yüksek kayıplarımız hangi illerde yaşandı? Hemen herkesin aklına İstanbul geliyor ama veri öyle değil. Tahmin ettiğimizden başka bir şeydir veri. En yüksek Kovid-19’a bağlı ölüm 21 il içerisinde Kırşehir 100 binde 157 ile geliyor, peşisıra Bolu, Hatay, Adana, İstanbul 5. sırada” ifadelerini kullandı.