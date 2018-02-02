Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Emek ve Demokrasi Platformu adına yaptığı yazılı açıklamada Eğitim Sen Bolu Şube Sekreteri Ramazan Kaman; “30 Ocak Salı Günü, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarımızdan Türk Tabipler Birliği’ne (TTB) yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda, TTB’nin 11 Merkez Konsey üyesi gözaltına alınmış, evlerinde, işyerlerinde ve TTB Genel Merkezinde kolluk güçleri tarafından arama yapılmıştır. TTB’ye yönelik bu sindirme operasyonunun nedeni, bilindiği üzere mesleki toplumsal sorumluluk gereği yaptığı “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklamasıdır. Ancak bilinir ki, dünyanın her yerinde tabiplerin temel görevi insanları yaşatmaktır. Türk Tabipleri Birliği’nin de istediği; ölüme karşı yaşamın, savaşa karşı barışın, kısaca insan yaşamının sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bu operasyonun nedeni bellidir: ülkede yaratılan korku atmosferini perçinlemek ve bütün muhalefetin sesinin kısılmasıdır.Kamu kurumu niteliğindeki Anayasal meslek kuruluşlarının görevi, yani kamunun bizlere verdiği görev, insan yaşamını, ülke ve halk çıkarlarını korumaktır. TTB, biz ve bütün emek ve demokrasi güçlerinin çabası da bu yöndedir” dedi.

“TTB ÖRGÜTLÜLÜĞÜYLE DAYANIŞMAMIZI İFADE EDİYORUZ”

Son olarak Kaman; “Ayrıca rektörlük seçimlerini kaybettiği halde Cumhur Başkanı tarafından rektör olarak atanan Mahmut AK, sandıkta yenemediği Prof. Dr. Mehmet Raşit TÜKEL ve Prof. Dr. Taner Gören’e “Hukuki” süreç sonuçlanmadan 3 aylık uzaklaştırma cezası vermiştir. TTB’ye yönelik demokrasiyi, hukuku, mesleki-toplumsal hak ve görevleri ayaklar altına alan bu operasyonu kınıyor, TTB yöneticilerinin bir an önce serbest bırakılmasını istiyor; tüm TTB örgütlülüğüyle dayanışmamızı ifade ediyoruz ” diye konuştu.