Haber: Esra Öztürk

Öğrencilerin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik edilerek bilimsel yaklaşım becerilerine katkı sağlanması, her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulması, araştırma tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin tabana yayılarak öğrencilere kazandırılması amacıyla ilimiz okullarında TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları düzenleniyor. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gazipaşa Ortaokulu`nun düzenlediği bilim fuarına katılarak mucit öğrencilerin projelerini gözlemledi. Tepe; Matematik, Fen Bilgisi, Türkçe ve daha bir çok alanda birbirinde değerli fikirler üreten öğrencilerin çalışmalarını kendilerinden dinledi.