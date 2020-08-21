TUBİTAK, Aladağlardaki projeyi destekledi

Haber: Ceylan Beykoz

TÜBİTAK tarafından desteklenen, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2019/1 Çağrı Dönemi kapsamında ortaokul 7. Sınıf öğrencilerinin eğitim alacağı 119B876 numaralı “Bolu Aladağlarda Yeşil Sınıf Eğitimi” projesi, Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğünde görevli Fen Bilimleri öğretmeni Mehmet Çeltek’in başkanlığında 24 öğrenci, 6 proje rehberi, 9 eğitmen ve 1 sağlık personelinden oluşan toplamda 40 kişilik bir ekip ile 14-20 Eylül 2020 tarihlerinde Aladağlarda yapılacak.

Bolu Bilim ve Sanat Merkezi’nin yürüttüğü bu proje Aladağ çevresinde Korunan ve Doğal Alanlarda yürütülecek olup etkinlikleri Aladağ Ormanları, Aladağ Gölü, Seben Fosil Araştırma Ormanı ve Bolu Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Projenin önemli paydaşlarından Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce eğitmen, tesis ve ekipman desteği verileceği bildirildi. Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü’nün yürüttüğü bu projede eğitmen olarak görevli Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde Şube Müdürü Dr. Metin Serin tarafından ormanların sağlığının korunmasında faydalı olan Kırmızı Orman Karıncaları (Formica rufa L.) hakkında bilgiler verilecek. Ayrıca proje kapsamında öğrenci sayısı kadar 24 adet kuş yuvasının öğrenciler tarafından uygun alanlara asılması sağlanacak ve 24 adet fidan eğitmenler gözetiminde öğrenciler tarafından dikilecek. Projeyle ilgili ayrıntılı bilgilere https://yesilsinif.com/ internet adresinden ulaşılabilir.

Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2020, 11:56