TÜBİTAK destekli proje

Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz yıl, Bolu Aladağlarda Yeşil Sınıf Eğitimi” adlı bir proje gerçekleştiren Bolu Bilim ve Sanat Merkezi bu yıl da aynı projenin ikincisini gerçekleştirecek. TÜBİTAK tarafından desteklen Yeşil Sınıf Eğitimi-2 Projesi 13-19 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek ve projeye son başvuru tarihi 27 Ağustos, katılımcıların ilan tarihi 01 Eylül olarak açıklandı.

Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğünde görevli Fen Bilimleri öğretmeni Mehmet Çeltek’in yürütücülüğünde gerçekleştirilecek projede 1 uzman, 9 eğitmen, 5 proje rehberi, 1 sağlık görevlisi ve 32 öğrencinin yer alacak. Projede eğitim alacak 32 öğrencinin 8’i Bilim ve Sanat Merkezinden, 16’sı ilçe ve köy okullarından, 8’i de Bolu merkezindeki okullardan seçilecek.

Projede birçok önemli kurumun paydaş olarak yer alacağı belirtilirken, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce tesis ve araç, Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce eğitmen ve donanım, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi akademisyen desteğiyle projede yer alacak. Projede ayrıca Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü ve İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü projeye eğitmeniyle katılacağı ifade edilirken, öğrencilerin eğitim alanlarına ulaşımları ise Bolu Belediyesi tarafından sağlanacağı açıklandı.

Projeye, Bolu’da öğrenim gören ve projenin gerçekleşeceği tarihlerde 7. sınıfta okuyan öğrenciler başvurabileceği, katılımcıların altı gece, yedi gün sürecek eğitim boyunca tüm masrafları (konaklama, yemek, kırtasiye ve eğitim) TÜBİTAK tarafından karşılanacağı belirtildi. “Bolu Aladağlarda Yeşil Sınıf Eğitimi-2” projesinin Aladağ çevresinde korunan ve doğal alanlarda yürütüleceği, etkinliklerin, Aladağ Ormanları, Aladağ Göleti, Seben Fosil Araştırma Ormanı ve Bolu Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleştirileceği açıklandı. Eğitim sonrasında katılımcılardan başarılı olanlara “Doğa Eğitimi Sertifikası” verileceği ve projeyle ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru için https://yesilsinif.com/ Yeşil Sınıf Eğitimi –internet adresinden takip edilebileceği ifade edildi.