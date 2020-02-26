seks hikayeleri escort kayseri escort istanbul altyazılı porno

Tübitak Proje Yarışmalarında Bolu’dan 6 proje

Bu yıl 51. si düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda ilimizden 6 proje kabul aldı.

Tübitak Proje Yarışmalarında Bolu’dan 6 proje

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi 2 proje, Bolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 proje, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 proje, Bolu Fen Lisesi 1 proje ve Gerede Habibullah Üstün Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 proje ile ilimizi Ankara'da 09-12 Mart tarihlerinde düzenlenecek bölge seçmelerinde açacakları standlarla temsil edecekler.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Sosyal Bilimler Lisemizde Edebiyat ve Sosyoloji alanlarında proje hazırlayan öğrencilerimiz; Özge Türkmen, Damla Gülen ve Şevval Şayer ile rehberlik çalışmalarını yürüten öğretmenlerimiz Sedat Kocakaya ve Fatih Haykır'ı, Bolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisemizde Tarih alanında proje hazırlayan öğrencilerimiz; Sümeyye Şener ve Elif Peker ile rehberlik çalışmalarını yürüten öğretmenimiz Hüsne Kara'yı, Gerede Habibullah Üstün Kız Anadolu İmam Hatip Lisemizde Matematik alanında proje hazırlayan öğrencilerimiz; Sümeyye Göktaş ve Zeynep Ebrar Lülleci ile rehberlik çalışmalarını yürüten öğretmenimiz Vedat İrge'yi, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde Teknoloji Tasarım alanında proje hazırlayan öğrencilerimiz; Muhammet Emin Gerim ve Muhammet Yaman ile rehberlik çalışmalarını yürüten öğretmenimiz Mehmet Aslan Kusnacı'yı, Bolu Fen Lisemizde Fizik Branşında proje hazırlayan öğrencilerimiz; Kübra Bilen ve Öykü Özkazanç ile rehberlik çalışmalarını yürüten öğretmenimiz Selma Ünal'ı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Benzinde indirim
Benzinde indirim
  1. Bolu