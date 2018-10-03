Haber: Ceylan Beykoz

TÜBİTAK projeleri tanıtım toplantılarının ikincisi 4 Ekim Perşembe Günü saat 10.00’da BAİBÜ Mavi Salon’da yapılacak. Herkese açık olan toplantıda TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü bünyesinde yürütülen 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları ve 4007 Bilim Şenlikleri destekleme programları hakkında Danışma ve Denetleme Kurulu (DDK) üyesi Prof. Dr. Uğur Çevik bilgilendirme yapacak.