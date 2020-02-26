Tübitak Yarışmalarında Bolu’dan 6 proje

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi 2 proje, Bolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 proje, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 proje, Bolu Fen Lisesi 1 proje ve Gerede Habibullah Üstün Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 proje ile ilimizi Ankara'da 09-12 Mart tarihlerinde düzenlenecek bölge seçmelerinde açacakları standlarla temsil edecekler.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Sosyal Bilimler Lisemizde Edebiyat ve Sosyoloji alanlarında proje hazırlayan öğrencilerimiz; Özge Türkmen, Damla Gülen ve Şevval Şayer ile rehberlik çalışmalarını yürüten öğretmenlerimiz Sedat Kocakaya ve Fatih Haykır'ı, Bolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisemizde Tarih alanında proje hazırlayan öğrencilerimiz; Sümeyye Şener ve Elif Peker ile rehberlik çalışmalarını yürüten öğretmenimiz Hüsne Kara'yı, Gerede Habibullah Üstün Kız Anadolu İmam Hatip Lisemizde Matematik alanında proje hazırlayan öğrencilerimiz; Sümeyye Göktaş ve Zeynep Ebrar Lülleci ile rehberlik çalışmalarını yürüten öğretmenimiz Vedat İrge'yi, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde Teknoloji Tasarım alanında proje hazırlayan öğrencilerimiz; Muhammet Emin Gerim ve Muhammet Yaman ile rehberlik çalışmalarını yürüten öğretmenimiz Mehmet Aslan Kusnacı'yı, Bolu Fen Lisemizde Fizik Branşında proje hazırlayan öğrencilerimiz; Kübra Bilen ve Öykü Özkazanç ile rehberlik çalışmalarını yürüten öğretmenimiz Selma Ünal'ı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2020, 13:52