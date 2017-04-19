Haber; Esra Öztürk

Bolu 11 projeyle yarışmalar katılarak Ankara Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Kırıkkale, Zonguldak illeriyle yarışacak. Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu (2 proje), Yukarısoku Ortaokulu (2 proje), Sakarya Ortaokulu (2 proje), Mevlana Ortaokulu (2 proje), Bilim Sanat Merkezi (2 proje), Mudurnu Zafer Türk Ortaokulu (1 proje) öğrenci ve rehber öğretmenleri yarışmaya katılırken, sergi 20 Nisan tarihine kadar açık kalacak.

TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca ortaokul öğrencilerinin temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla fen ve matematik alanlarında dereceye alan projeler sergi sonunda 20 Nisan’da yapılan törende açıklanacak ve Türkiye Finallerine katılma hakkı kazanacak.