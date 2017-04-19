banner133

banner128

banner101

19 Nisan 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • TÜBİTAK Yarışmasında Bolu damgası

    Türkiye Bilimsel Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi 8 ilden 50 projenin katılımı ile Ankara’da açıldı.

    19 Nisan 2017 Çarşamba 09:52
    Bu haber 63 kez okundu
    TÜBİTAK Yarışmasında Bolu damgası
    Foto galeriye git

    Haber; Esra Öztürk

    Bolu 11 projeyle yarışmalar katılarak Ankara Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Kırıkkale, Zonguldak illeriyle yarışacak. Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu (2 proje), Yukarısoku Ortaokulu (2 proje), Sakarya Ortaokulu (2 proje), Mevlana Ortaokulu (2 proje), Bilim Sanat Merkezi  (2 proje), Mudurnu Zafer Türk Ortaokulu (1 proje) öğrenci ve rehber öğretmenleri yarışmaya katılırken, sergi 20 Nisan tarihine kadar açık kalacak.

    TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca ortaokul öğrencilerinin temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla fen ve matematik alanlarında  dereceye alan projeler sergi sonunda 20 Nisan’da yapılan törende açıklanacak ve Türkiye Finallerine katılma hakkı kazanacak. 

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Bilimsel, Teknoloji, Araştırma, Kurumu

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu MERTLİK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NELER OKUDUM
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÜNLER VARDIR UNUTULMAZ
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ÇİKOLATALI GOFRET”cilere de kumpas mı?..
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Referandum sonuçları üzerine
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kader Oylaması
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR REFERANDUMA DOĞRU SON SAATLER
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rektör Coşkun Görevden Uzaklaştırılmalıdır!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HADİ BAKALIM GÖREVİMİZİ YAPALIM !
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Son Dönemeçte Referandum: Evet mi, Hayır mı?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Sevdim Her Zerresini
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmişten bugüne istenmediği halde karşılaşılan olaylar…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit AYNEN DEVAM
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "Sivil Örümceğin Ağında"
  • Suat Tosun Suat Tosun TEKERLEME VE ENTELEKTÜEL GELİŞİM
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129