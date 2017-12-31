Haber: Semih Baykal



Konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında Dörtdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bal şunları söyledi; “Dörtdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü TÜBİTAK Bilim Fuarları çağrı programı, 5 - 12. sınıf öğrencilerinin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam sunan Bilim Fuarlarına destek veren , 4006 – TÜBİTAK bilim fuarları ile Öğrencilere işbirliği içerisinde proje yapma konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması, Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak proje yapmanın eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması, Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimsel çalışmaların ve bulguların öneminin öğrenciler tarafından uygulanarak geliştirilebilmesi için TÜBİTAK - 4006 kapsamında İlçemizdeki tüm okullar proje üreterek başvuruda bulunmuş olup Okullarımıın tüm projeleri TÜBİTAK tarafından onaylanmıştır. Okul Müdürlerimize, proje yürütücü Öğretmenlerimize ve projelerde emeği geçen herkese teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar dilerim.”

Anahtar Kelimeler: Dörtdivan, İlçe, Milli, Eğitim, Müdürü

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