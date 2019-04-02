TÜBİTAK’tan BAİBÜ’ye teşekkür mektubu

Editörlüğünü uzun yıllar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Gürel’in yaptığı “Turkish Journal of Biology” dergisi, tıp, biyoloji, genetik ve sağlık bilimleri alanında dünya genelinde bir başvuru kaynağı olan PubMEd indeksinde taranmaya başlandı.

TÜBİTAK’tan BAİBÜ’ye teşekkür mektubu

Haber: BMA

TÜBİTAK tarafından uzun yıllardır yayınlanan ve 2009’dan itibaren Science Citation Index (SCI) tarafından taranan “Turkish Journal of Biology”, dergisi sağlık bilimleri alanında çok önemli başka bir tarama ortamı olan PubMed indeksine girdi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Turkish Journal of Biology’nin dergisinin PubMed indeksine girmesinde, 2012-2018 yılları arasında derginin Başeditörlüğünü yapan BAİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Gürel’e katkılarından dolayı, teşekkür mektubu gönderdi.

Mandal mektubunda, “Turkish Journal of Biology adlı dergimizin dünya çapında önemli indekslerden biri olan PubMed’de yer almaya başladığını memnuniyetle bildirmek isterim. Bu kapsamda Başeditörlük göreviniz boyunca göstermiş olduğunuz değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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