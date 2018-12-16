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16 Aralık 2018 Pazar
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    • Tüccar Han’da çalışmalar devam ediyor

    Gerede’nin arasta bölgesinde bulunan ve tarihi yapısıyla ilçenin ilk ticaret merkezi olan Kiliseli Han’ın restorasyonu tüm hızıyla devam ediyor.

    16 Aralık 2018 Pazar 11:47
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    Tüccar Han’da çalışmalar devam ediyor

    Haber: BMA

    Çalışmaların başlamasıyla birlikte eski günlerdeki ihtişamlı görünümüne kavuşmaya başlayan tüccar han Tarihi dokusu bozulmadan zamanın mimarisine göre restorasyon çalışmaları neticesinde henüz yapımı tamamlanmamış olsa da ilgi çekmeyi başarıyor.     

    Belediye Başkanı Mustafa Allar açıklamasında “Belediyemizin öncülüğünde ve rehberliğinde Tarihi Kiliseli Han'ın restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor Burayı hem turizme hem de ekonomiye kazandıracağız.Restorasyon bittiğinde Tüccar Han; üst katları butik otel 25 Odalı, zemin katta restoran ve diğer dükkanlarda yöresel ürün satış merkezi olacak. İlçemizin turizm değerine değer katacak Gerede'nin tarihi dokusuna uygun bir iş merkezi haline getireceğiz. Bu son derece önemli bir projemizdi. Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan gerekli restorasyon projelerinin onayı alındıktan sonra projeye resmen başladık ve yapımı hızlı şekilde devam ediyor. Ecdadımızın bize miras bıraktığı eserin aslına uygun şekilde korunması ve onarılması için özenle çalışmaya devam ediyoruz. Bu eserin Gerede’nin yüz akı olduğunu, gün geçtikçe içimizi sızlatan Kiliseli Tüccar Han yeni modern görünümü ile halkımızın hizmetine en kısa zamanda açılacak. Mülk sahibi hayırsever işadamımız Sayın Mithat Dayıoğlu’na Gerede halkı adına şükranlarımı sunarım’’ dedi.

    Anahtar Kelimeler: Gerede’nin, Arasta, Bölgesinde, Bulunan, Tarihi

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