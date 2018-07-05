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05 Temmuz 2018 Perşembe
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    • TÜFAD Bolu’nun yeni yönetimi

    Türkiye Futbol Amatörleri Derneği(TÜFAD) Bolu Şubesi Olağan Kongresi şube binasında gerçekleştirildi.

    05 Temmuz 2018 Perşembe 10:44
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    TÜFAD Bolu’nun yeni yönetimi

    Haber: Kasım Şahin

    Türkiye Futbol Amatörleri Derneği(TÜFAD) Bolu Şubesi, Olağan Kongresini Karaçayır’daki Çetiner Erdoğan Antrenör Evinde gerçekleştirdi. Kongreye Sakarya TÜFAD Başkanı Tamer İlaçan ile Genel Sekreter Fevzi Çapkınlar da katıldı. İrfan Ulusan’ın tek liste ile girdiği seçimde, Ulusan başkan seçildi. 3. dönem başkanlığa seçilen Ulusan’ın listesinde genç antrenörlerin sayısının fazla oluşu dikkat çekerken, seçimin antröner ve spor camiasına yakışan bir incelikte yapılması ise kongreye güzellik kattı.

    İlimizin yetiştirdiği teknik direktörler Ali Beykoz ile Cüneyt Karakuş’un yanı sıra tecrübeli hocaların da listede yer almamaları dikkat çekti. Tecrübeli hocaların camianın gençleşmesi adına fedakarlık yaptığı öğrenildi.  Gerçekleştirilen kongre sonrası oluşan yönetim listeleri ise şu şekilde oluştu:

    Yönetim Kurulu: İrfan Ulusan, Bahadır Kıyak, Mehmet Karakaş, Miraç Parlak, Galip Karslıoğlu, Fahrettin Yerlikaya, Sinan Benli, Musa Kartal, Onur Özer, Ayhan Akça, Mustafa Demirkesen, Yusuf Özbelli, E.Aydın Akbaş, Mehmet Muratoğlu, Ömer Yavuz

    Üst Kurul Delegeleri: Selahaddin Konrad, Muharrem Demirel, Cahit Çokşirin, Ali Beykoz, Cüneyt Karakuş,

    Denetleme Kurulu: Naci Parlak, Abdullah Gerz, Messut Baytekin

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Futbol, Amatörleri, Derneği(TÜFAD), Bolu

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