TÜFE yüzde 1,52 arttı

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TR42 bölgesi içerisinde yer alan Bolu, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce’deki Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 2021 Nisan ayı bilgilerini açıkladı.

TÜİK’in açıkladığı bilgilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Nisan ayında bir önceki aya göre Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova’nın bulunduğu TR42 bölgesinde, yüzde 1,52 oranında artarken, Türkiye genelinde yüzde 1,68 olarak arttığı öğrenildi. Açıklanan bilgilere göre ayrıca bir önceki yılın aynı ayında TR42 bölgesinde 17,8 oranında artarken, Türkiye genelinde ise 17.14 olduğu belirtildi.