Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Baro Başkanı Ferit Atalay ve yönetim kurulu üyeleri Sinan Barut, Halil İbrahim Yılmaz ile Zühal Demirci, önceki gün Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı görevine getirilen Tuğgeneral Aydoğan Budakçı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Komutan makamında bir araya gelen Komutan Budakçı ile Bolu Barosu Yönetimi, yaklaşık bir saat boyunca sohbet ettiler. Konuklarını en iyi bir şekilde ağırlayan Komutan Budakçı, başta Bolu Barosu Başkanı Ferit Atalay olmak üzere tüm avukatlara teşekkür ederken, kendilerini nazik bir şekilde karşılayan ve ağırlayan Komutan Budakçı’ya teşekkürlerini sundular.