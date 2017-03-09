Haber: Aysun BEYKOZ

Bolu Valisi Aydın Baruş eşi Nagihan Baruş ile birlikte Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı tarafındandüzenlenen programda şehit aileleri ile bir araya geldi. Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Piyade Kurmay Albay Muammer Alper tarafından, Tugay yemekhanesinde düzenlenen yemeğe Bolu Valisi Aydın Baruş ile eşi Nagihan Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, askeri erkan ve şehit aileleri katıldı. Vali Baruş ve eşi Nagihan Baruş, düzenlenen yemek öncesinde masaları gezerek şehit aileleri ile bir süre sohbet etti. Duaların okunması ile başlayan programda, Saygı Duruşunda bulunulmasının ardından yemeğe geçildi. Yemeğin ardından Bolu Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Muammer Alper bir konuşma yaparak, şehit aileleri ile birlikte olmaktan mutlu olduğunu kaydetti ve katılımcılara teşekkür etti. Programın son bölümünde ise Bolu Valisi Aydın Baruş ile eşi Nagihan Baruş ve diğer protokol üyeleri bu günün anısına şehit ailelerine hediye takdiminde bulundu.Program çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.