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24 Ekim 2017 Salı
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    • Tugayımız bir şehit daha verdi

    Bolu Komando Tugayı Komutanlığı'nda görevliyken geçici görevle Çukurcu'ya giden Üsteğmen İstihkam Üsteğmen Ozan Olgu Köreke teröristlerin yola tuzakladığı bombayı patlatmaları sonucu şehit düştü.

    24 Ekim 2017 Salı 09:22
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    Tugayımız bir şehit daha verdi

    Haber; ESRA ÖZTÜRK

    Hakkari'nin Çukurca ilçesinin karşısında Irak'ın kuzeyinde sınıra yakın bölgede PKK'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki İstihkam Üsteğmen Ozan Olgu Köreke'nin Mersin'in Tarsus İlçesi'ndeki baba evine ateş düştü. Operasyon sırasında el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Üsteğmen Köreke'nin acı haberi, ilçeye bağlı Yeniömerli Mahallesi'nde oturan ailesini yasa boğdu. Bolu Komando Tugayı Komutanlığı'nda görevliyken geçici görevle Çukurcu'ya gittiği öğrenilen şehit Üsteğmen'in baba evine giden Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can,  İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Selim Onaran ve İlçe Emniyet müdürü Halis Ünal, anne Aydanur Köreke'yi teselli etmeye çalıştı. Oğlunun şehit haberi ile yıkılan anne gözyaşlarına boğulurken, alışveriş için pazara giden baba Hüseyin Köreke, karşısında askeri yetkilileri görünce büyük bir acı yaşadı. Şehit Üsteğmen'in 3 yıllık eşi Esma Köreke'nin İstanbul'da olduğu öğrenildi. Acı haberi duyan yakınları ve komşularının akın ettiği şehit babasının evine Türk bayrakları asıldı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Komando, Tugayı, Komutanlığında, Görevliyken

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