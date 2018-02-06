Haber: Kasım Şahin

'Zeytin Dalı Harekatı’ sırasında teröristlerin havan saldırısında, Bolu Komando Tugayı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya, komutanı Teğmen Ahmet Aktepe ile şehit düştü. Bolu Komando Tugayı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın şehadet haberi, Gülşehir'de esnaflık yapan babası Ramazan Kaya'ya ve 20 gün önce Afra isimli kız bebek dünyaya getiren eşi Rabia Kaya'ya dün gece askeri yetkililer tarafından bildirildi. Acı haberle şehidin yakınları gözyaşına boğuldu. Yeni doğum yapan Rabia Kaya, şehit eşinin asker şapkasını takarak ağıtlar yaktı. Yakınları, genç kadını teskin etmeye çalıştı. Türk bayrağı asılan şehit evine gelen yakınları, Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın izinli olarak gelip yeni doğan bebeğini gördükten sonra 3 gün önce Afrin'e gittiğini söyledi. Şehit Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın cenazesi, askeri uçakla Kapadokya Havalimanı'na getirildi. Baba Ramazan Kaya, şehit oğlunun cenazesini asker parkası giyerek karşıladı. Şehit Uzman Çavuş'un cenazesi, bugün ikindide Gülşehir'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.