TÜGEM Bolu İl Başkanı İlyas Özçelik’ten, 5 yıllık kiracısı olan ev sahipleri için bilgiler

Haber: C. Kutay Aykan

Bu konuyla ilgili Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bolu İl Başkanı İlyas Özçelik önemli açıklamalarda bulundu.

EV SAHİPLERİ KİRA TESPİT DAVASI AÇABİLİR

Yasal kira artış oranına göre, kira kontratlarındaki kira artış oranı süresinin beş yıl olduğunu ve beş yılın sonunda ev sahiplerinin mahkemeye başvurarak yeni bir kira artış oranı isteyebileceğini vurgulayan İlyas Özçelik, “kiracıların ve ev sahipleri olarak iki tarafın dakira tespit oranının düzeltilmesini talep etme hakkı vardır. Bazen ev sahiplerimiz de yüksek bedeller isteyebiliyorlar. En güzeli, hem kiracının hem de ev sahibimizi ikili ilişkilerini kullanarak süreci mahkemeye taşımamalarıdır” ifadelerini kullandı.

EV SAHİPLERİ İSTEDİKLERİ KİRA TUTARINI ALABİLİYORLAR MI?

Ev sahibi, yüksek fiyatlar istese bile bölgedeki fiyat analizi sonrası hâkim kararı neyse onu alabileceklerini belirten Özçelik, “ilgili mahkemeler ilk önce o bölgeye bir bilirkişi gönderip bilirkişinin bölgedeki fiyat analizi doğrultusunda karar veriyor. Ev sahipleri istediklerini genelde alamıyorlar.”

BEŞ YILI DOLMAYAN KİRA KONTRATLARINDA DURUM NE OLACAK?

“Beş yılı dolmayan kira kontratlarında, kira bedelinin uyarlanması davası açılabiliyor. Kira bedelinin uyarlanması davası da, öngörülemez olağanüstü olaylar, enflasyon artışı, bölgedeki fiyatların artması gibi durumlarda ‘kira sözleşmesini fesih etmeleri beklenmeyecekse’yine bu davalara başvurmak mümkün.”

DAVA AÇIP BEDELİN YÜZDE 25’E GÖRE OLMASINI İSTEYİN

“Bir gayrimenkul satın aldınız. Kiracınız bir önceki ev sahibiyle yaptığı kontrat ile birlikte evden belli bir tarihe kadar çıkamaz. O yüzdenkontrata on ya da belli bir rakam artışı koymuşlardır ve siz bu rakam artışının haricinde kira artırımı yapamazsınız. Ancak şu anda kira artırım oranı yüzde yirmi beşe sabitlendi. Bu aradaki fark çok. Eğer yüksek kalıyorsa uyarlanma davası açıp kira bedelinizin yüzde yirmi beşe göre olmasını isteyin”

KİRACILAR İÇİN BU DAVALAR NE İFADE EDİYOR?

“Dava sürecinde kiracı evi habersiz terk ederse dava bitimine kadar olan süreçte genelde kiraların bedelleri kiracılardan talep ediliyor. Bu tip davalarda arabulucuya başvurma zorunluluğu yok. Fakat taraflar ihtiyari olarak arabulucuya başvururlarsa, iyi niyet kuralları çerçevesinde kiracılarda belki istediklerini alabilirler.”