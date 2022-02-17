“Tuhaf tuhaf açıklamalar yapmış, Ahmet Hamdi Çamlı gibi”

Haber: Uğur Balaban

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, su sayaçları hakkında Başkan Özcan’a seslenerek; “Neden eski sisteme dönüyorsun? Niye vatandaşa zulüm ediyorsun? Mekanik sayaç ile dijital sayaç aynı suyu kullanıyor. Yüzde 80 civarında bir fiyat farkı var” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Gazipaşa İlkokulu ile ilgili basın açıklaması yaptığı esnada Başkan Suat Güner’e cevap verdi. Bolu Belediyesinin su sayaçlarını ücretsiz değiştirdiğini ve dijital saatlerin mekanik saatlere karşı daha çok arıza verdiğini belirten Özcan, “Biz ücretsiz değiştiriyoruz, rant mantığı ile değil halk mantığı ile olaya bakıyoruz. Suat Kardeşim her dijitali akıllı sanma” dedi.

Öte yandan hükümetin gıda ürünlerinde ve bazı belediyelerin suya KDV indirimi yaptığına yönelik sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay’ın, “Sıradaki gelsin o zaman..Dijital ve mekanik su saati ayrımı yapmaksızın indirelim KDV yi... sevindirelim şehrimizi” sözlerine de yanıt verdi. Başkan Özcan, “biz suda KDV indirimini yaptık zaten. KDV’yi suda yüzde 1’e düşürdük. Duymasınlar diye kamuoyuna açıklama yapmadık. Çünkü dava açabilirler. Daha önce su indirimine dava açan zihniyet, KDV indirimine de dava açabilir diye, sessizce biz KDV’yi yüzde 1’e düşürdük” dedi.

“AHMET HAMDİ ÇAMLI BİLE O SAATLERDEN DAHA AKILLI”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuşmalarına “AK Parti İl Başkanı tuhaf tuhafaçıklamalar yapmış, Ahmet Hamdi Çamlı gibi” diyerek başladı ve devamında şu ifadelere yer verdi; “Suat kardeşim sana soruyorum. Geçmişte dijital ve aptal olan saate geçerken, vatandaşın fikrini sordu mu Belediye? Sordu mu sana hangisini kullanmak istiyorsun diye? Sormadı. Üstelik geçmişte değiştirirken ve sana sormazken saati de sana sattı yüksek fiyattan. Sattırdı! Manas firmasına. Unutmuş galiba bunları. Birincisi, Biz su saatini Belediyesi olarak ücretsiz değiştiriyoruz. İkincisi ‘Niye değiştiriyorsun’ diyor, defalarca anlattım, ördekle anlattım, eşofmanımı giydim de anlattım, her şekilde anlattım bir türlü anlamamış bu arkadaş. Suat kardeşim, Ahmet Hamdi Çamlı bile o saatlerden daha akıllı. Saatler akıllı falan değil, her dijitali akıllı zannetme.”