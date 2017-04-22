Haber: BMA

Danışmanlığını Öğr. Gör. Sıdıka Kilitçi’nin yaptığı AİBÜ Türk Halk Oyunları ve Halk Müziği Topluluğu’nun geleneksel olarak yaptığı, “Anadolu’nun Renkleri” temalı halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı. Üniversite öğrencilerinin yanı sıra farklı yaş ve meslek gruplarından yetişkinler ile çocukların oluşturduğu TÜHOM ekipleri, Aydın, Mardin, Trabzon ve Bolu yörelerinin yanısıra çeşitli yörelere ait halk oyunları oynadılar ve zeybek, çiftetelli, roman dansları sahnelediler.

Halk oyunları gecesi, 48 kişilik TÜHOM ekibinin gösterisiyle sona erdi. Bolu Atatürk Lisesi’nde halk oyunları oynamış farklı kuşak yetişkinlerin, geçmişi; üniversite öğrencilerinin, bugünü; çocuk ekibinin ise yarını temsil ettiği gösteri göz doldurdu. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Fatih Yamaner, çok sayıda akademisyen ve öğrencilerin katıldığı halk oyunları gösterisi, ödül takdiminin ardından sona erdi.