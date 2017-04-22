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22 Nisan 2017 Cumartesi
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    • TÜHOM’dan Muhteşem Gösteri

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Halk Oyunları ve Halk Müziği Topluluğu’nun Edirne’den Kars’a Anadolu’nun bütün renklerini sahneye taşıdığı muhteşem gösterisi beğeniyle izlendi.

    22 Nisan 2017 Cumartesi 11:13
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    TÜHOM’dan Muhteşem Gösteri
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    Haber: BMA

    Danışmanlığını Öğr. Gör. Sıdıka Kilitçi’nin yaptığı AİBÜ Türk Halk Oyunları ve Halk Müziği Topluluğu’nun geleneksel olarak yaptığı, “Anadolu’nun Renkleri” temalı halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı. Üniversite öğrencilerinin yanı sıra farklı yaş ve meslek gruplarından yetişkinler ile çocukların oluşturduğu TÜHOM ekipleri, Aydın, Mardin, Trabzon ve Bolu yörelerinin yanısıra çeşitli yörelere ait halk oyunları oynadılar ve zeybek, çiftetelli, roman dansları sahnelediler.

    Halk oyunları gecesi, 48 kişilik TÜHOM ekibinin gösterisiyle sona erdi. Bolu Atatürk Lisesi’nde halk oyunları oynamış farklı kuşak yetişkinlerin, geçmişi;  üniversite öğrencilerinin, bugünü; çocuk ekibinin ise yarını temsil ettiği gösteri göz doldurdu. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Fatih Yamaner, çok sayıda akademisyen ve öğrencilerin katıldığı halk oyunları gösterisi, ödül takdiminin ardından sona erdi.

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi, Türk

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