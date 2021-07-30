TÜİK açıkladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, ilimizde Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat % 101,1 arttı, ithalat % 156,4 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %46,9 artarak 19 milyar 775 milyon dolar, ithalat %38,7 artarak 22 milyar 628 milyon dolar olarak gerçekleşti.

BOLU’NUN İHRACAT VE İTHALAT RAPORU

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Bolu ilinde ihracat 2021 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 101,1 artarak 16 milyon 709 bin dolar, ithalat % 156,4 artarak 20 milyon 788 bin dolar olarak gerçekleşti.