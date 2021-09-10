TÜİK açıkladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı aylara göre evlenme oranını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de 2020 yılında Toplamda 487 270 çift evlenmiştir. Evlenmelerin en fazla olduğu ay 77 086 çift ile Ağustos ayında olmuş olup, Ağustos ayından sonra en fazla 72 402 çift ile Temmuz ayında olmuştur. Evlenmelerin en az olduğu ay ise 11 666 çift ile Mayıs ayında olmuştur.

BOLU’DA 2020 YILINDA KAÇ KİŞİ EVLENDİ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Bolu ilinde 2020 yılında Toplamda 1 649 çift evlenmiştir. Evlenmelerin en fazla olduğu ay 322 çift ile Ağustos ayında olmuş olup, Ağustos ayından sonra 288 çift ile Temmuz ayında olmuştur. Evlenmelerin en az olduğu ay ise 40 çift ile Mayıs ayında olmuştur.