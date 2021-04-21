TÜİK açıkladı!

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtlar 24 milyon 454 bin 396 olarak saptandı. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,4'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İLİMİZDE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 119 BİN 162 OLDU

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce belirtilen verilere göre, İlimizde trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 119 bin 162 olmuştur. Araç türlerine bakıldığında ise 58 bin 147 otomobil, bin 526 minibüs, 925 otobüs, 17 bin 245 kamyonet, 6 bin 82 kamyon, 12 bin 162 motosiklet, 22 bin 542 traktör ve 533 özel amaçlı kullanılan taşıtlar oluşturdu.

DOĞU MARMARA BÖLGESİNDE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 1 MİLYON 34 BİN 883 OLDU

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından bildirilen verilere göre, Mart ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesinde bulunan illere bakıldığında ise ilimizde bulunan trafiğe kayıtlı 119 bin 162 aracın yanı sıra, Kocaeli ilinde araç sayısı 427 bin 297, Sakarya’da 302 bin 353, Düzce’de 116 bin 836, Yalova’da ise 69 bin 235 oldu.