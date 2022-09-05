TÜİK Ağustos ayı rakamları açıklandı

Haber: Okay Özcan

EN AZ ARTIŞ HABERLEŞMEDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 27,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 116,87 ile ulaştırma oldu.

ULAŞTIRMA -1,78 OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,78 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 7,01 ile sağlık oldu.

2022 yılı Ağustos ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 16 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti. Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 72,53, aylık yüzde 3,17 oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 41,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,31 olarak gerçekleşti.

TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARI NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Temmuz ayı enflasyon oranı yıllık 79.6 olarak açıklandı, aylık enflasyon oranı ise 5.17 oldu. Böylece 2.37'lik bir artış yaşandı.