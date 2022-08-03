TÜİK beklenen rakamı açıkladı

Merakla beklenen enflasyon oranı aylık ve yıllık olarak yükselirken, gelen veriler beklentilerin altında gerçekleşti.

TÜFE, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA ULAŞTIRMA FİYATLARI ARTIŞ GÖSTERDİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 119,11 ile ulaştırma oldu.

SAĞLIK HARCAMALARI ARTTI

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -0,85 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 6,98 ile sağlık oldu.