TUİK verileri açıkladı



Haber: Ceylan Beykoz

TUİK tarafından açıklanan verilere göre trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 24 milyon 628 bin 96 oldu. Verilere göre Bolu’da ise Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 119 684 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,4'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,6'sını motosiklet, %8,0'ını traktör, %3,5'ini kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Doğu Marmara Bölgesinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 1 042 195 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Mayıs ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesinde illeri bakıldığında ise Kocaeli ilinde araç sayısı 430 911, Sakarya’da 304 366, Düzce’de 117 558, Bolu’da 119 684, Yalova’da ise 69 676 oldu.

Bolu ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 119 684 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Bolu ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 119 684 olmuştur. Bolu ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 58 411 otomobil, 1 513 Minibüs, 934 Otobüs, 17 308 Kamyonet, 6 118 Kamyon, 12 249 Motosiklet, 22 614 Traktör, 537 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kocaeli ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 430 911 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Kocaeli ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 430 911 olmuştur. Kocaeli ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 257 080 otomobil, 9 500 Minibüs, 7 042 Otobüs, 79 090 Kamyonet, 23 861 Kamyon,34 411 Motosiklet, 18 569 Traktör, 1 358 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Sakarya ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 304 366 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Sakarya ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 304 366 olmuştur. Sakarya ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 155 840 otomobil, 5 825 Minibüs, 3 167 Otobüs, 50 394 Kamyonet, 11 006 Kamyon,35 213 Motosiklet, 42 004 Traktör, 917 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 117 558 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 117 558 olmuştur. Düzce ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 59 079 otomobil, 2 644 Minibüs, 1 518 Otobüs, 18 174 Kamyonet, 4 728 Kamyon,18 352 Motosiklet, 12 690 Traktör, 373 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Yalova ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 69 676 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Yalova ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 69 676 olmuştur. Yalova ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 37 777 otomobil, 2 200 Minibüs, 996 Otobüs, 13 646 Kamyonet, 2 094 Kamyon, 9 457 Motosiklet, 3 237 Traktör, 269 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.