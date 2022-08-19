TÜİK, Yapı İzin İstatistiklerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı ikinci çeyrek Yapı İzin istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı ikinci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 7,5, daire sayısı yüzde 15,3, yüzölçümü yüzde 7,8 azaldı.

Bolu’da ise, 2022 yılının ikinci çeyreğinde toplamda 95 binaya yapı ruhsatı verildi. Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 69 bin 75 metrekare iken; bunun 37 bin 483 metrekaresi konut, 19 bin 272 metrekaresi konut dışı ve 12 bin 319 metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Bolu Belediyesi tarafından 2022 yılı ikinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 130 bin 149 metrekare iken; bunun 69 bin 180 metrekaresi konut, 26 bin 742 metrekaresi konut dışı ve 34 bin 227 metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

2022 yılının ikinci çeyreğinde, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından 249 daireye yapı ruhsatı verilirken, 607 daireye yapı kullanma izin belgesi verildi. Yine belediye tarafından102 binaya yapı kullanma izin belgesi verildiği kayıtlara geçti.

Türkiye’de ise, toplam yüzölçümün yüzde 53,3'ü konut alanı olarak gerçekleşti. Belediyeler tarafından 2022 yılı ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 29,3 milyon metrekare iken; bunun 15,6 milyon metrekaresi konut, 8,4 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,3 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak açıklandı.