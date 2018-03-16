Haber: BMA

Çanakkale Zaferi’nin vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Türk Milleti’nin neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini belirten Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, “Bu yönüyle Çanakkale dün olduğu gibi bugün de, milletimiz, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutmamaları gereken bir derstir. Tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi, 15 Temmuz gecesi de en modern silahlar, milletimizin azim, inanç ve kararlılığı karşısında çaresiz kalmıştır. En zayıf anında bile ‘Çanakkale geçilmez’ dedirten bir inancın mirasçısı olan bu millet, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, 15 Temmuz’da vatanını koruma, demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıkma konusundaki kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir” dedi.

Yaşar Yüceer mesajında şu ifadelere yer verdi; “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin yıl dönümünü idrak etmenin onurunu ve gurunu yaşıyoruz. Türk toplumunda millet olma bilincinin tohumlarının atıldığı ve Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması adına önemli bir mesafe kat edildiği Çanakkale Zaferi, vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır. Üzerinde özgürce yaşadığımız, vatan kıldığımız bu toprakları canları pahasına bizlere bırakan onur abidesi şehitlerimizle ne kadar övünsek ve gurur duysak azdır. Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitleri Anma Günü münasebetiyle de, bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyorum.